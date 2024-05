A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco.

Para ganhar um dos 15 convites duplos que estamos a oferecer a peça "Amigos com Benefícios" no teatro Sá da Bandeira ou um dos dois convites duplos para "Madagáscar – Uma Aventura Musical", no Centro Cultural Malaposta, basta ser nosso subscritor e responder ao desafio no texto da newsletter.

No caso da peça "Amigos com Benefícios", vamos oferecer cinco convites para cada um dos dias em que estará em cena no Porto, 7,8 e 9 de junho.

Já no caso de "Madagáscar – Uma Aventura Musical", vamos oferecer dois convites duplos para o Dia Mundial da Criança, a 1 de junho.

Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link e esperar por quarta-feira, data de lançamento da próxima edição.