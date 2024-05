Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, o hipopótamo, os Pinguins e os Lémures vão regressar, desta vez no Centro Cultural Malaposta, para celebrar o Dia da Criança, a 1 e 2 de junho. O SAPO24 esteve com o elenco, que contou tudo o que se pode esperar deste sucesso do teatro musical infantil.

Mafalda Rodrigues, o divertido hipopótamo Glória, recorda que "eu já estou no Madagáscar há três anos e tem sido uma viagem muito bonita. Acabámos agora uma estadia no Taguspark, onde estávamos desde outubro, e fizemos mais de 100 espetáculos, sempre de casa cheia".

"Este é um espetáculo para toda a família, tanto para os pais, que saem sempre divertidos, como para as crianças", acrescenta.

Luís Oliveira, que interpreta o icónico Alex, o leão, diz que "este é o espetáculo igual ao internacional e igual ao filme, que acaba por ser dos 0 aos 100 anos". "Já tivemos público desde os dois anos que gosta e público mais velho também", diz.

"Este é um espetáculo com muito dinamismo, muita cor, muita coreografia e muito convívio com o público, com quem falamos várias vezes durante a peça", acrescenta.

Mafalda Rodrigues sublinha ainda que "as crianças ficam muito felizes com a nossa interação".

Andreia Brito, que faz de Lémure e Pinguim, confessa que "há pessoas, mais velhas, que assistem ao nosso espetáculo sozinhas e não trazem os filhos, não é só para crianças. É familiar!".

Além disso, sublinha que "o filme já foi há imenso tempo, em 2005, e por isso está na memória dos mais velhos também".

Luís Oliveira detalha que "este é um espetáculo de 60 minutos, passa muito rápido".

A Yellow Star Company, que produz o espetáculo, refere na sinopse que este é baseado no filme de animação da DreamWorks, e conta a história de um grupo de amigos inseparáveis, que escapam da sua casa no Jardim Zoológico do Central Park, em Nova Iorque, e deparam-se com uma viagem inesperada ao mundo extravagante e louco de Madagáscar.

Alex, o leão, é o rei da selva urbana, a principal atração do zoológico.

"Ele e os seus melhores amigos – Marty, Melman e Glória – passaram a vida inteira em cativeiro, felizes, diante de um público que os admira e com refeições regulares. Não contente com a vida que tinha, Marty deixa a sua curiosidade levar a melhor e planeia toda uma fuga – com a ajuda de alguns pinguins prodigiosos – para explorar o mundo", adiantam.

Este é um espetáculo repleto de personagens divertidas e aventureiras e que quer deixar o público sem escolha a não ser “MOVE IT, MOVE IT”!

Para quem quiser comprar bilhetes, estes já estão à venda aqui e custam 16 euros. As duas sessões de dia 1 e 2 de junho vão ser às 15h30 e às 11h30, respetivamente.