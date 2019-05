O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje esperar que a transição para uma democracia pluralista na Venezuela aconteça o mais rapidamente possível. Cerca de meia centena de luso-venezuelanos concentraram-se hoje no Largo do Município, na cidade do Funchal, para manifestar o apoio ao autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó e à reposição da democracia na Venezuela.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA