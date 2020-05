Donald Trump visitou hoje Ypsilanti, na periferia de Detroit, onde esteve na fábrica da Ford Motor Co., que foi reconvertida para produzir ventiladores, máquinas de assistência respiratória que os governadores dos Estados Unidos pediram durante o pico da pandemia de covid-19.

A presença do chefe de Estado norte-americano coincidiu com uma disputa que decorre com a governadora democrata do Michigan e um dia depois de Donald Trump ter ameaçado reter fundos federais devido ao esforço deste estado em expandir os votos por correio.

O Presidente do Estados Unidos voltou a não utilizar máscara de proteção, apesar do aviso dado pela procuradora-geral do estado, que alertou que Donald Trump podia ser proibido de regressar ao Michigan.

A procuradora Dana Nessel realçou que o uso de máscara não é apenas uma política da Ford, mas também uma lei naquele estado, que é um dos mais afetados pelo novo coronavírus.

Dana Nessel disse que se Donald Trump recusasse usar a máscara “iria ser convidado a não entrar em edifícios fechados” naquele estado.