O CoolJazz acontece ao longo do mês de julho, no Hipódromo Manuel Possolo e no Parque Marechal Carmona, e tem quatro concertos por noite. O cartaz completo foi hoje anunciado pela promotora Live Experiences, numa conferência de imprensa, em Cascais.

Cada uma das sete noites do festival começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e o cabeça de cartaz e termina com as Late Nights.

O palco principal do festival vai receber Benjamin Clementine e Rita Vian, no dia 04 de julho, Seal e Margarida Campelo, em 12 de julho, Ezra Collective e Jordan Rakei, em 15 de julho, os Gilsons e Jota.Pê, em 17 de julho, Slow J e Silly, em 23 de julho, Tindersticks e Ganso, no dia 26 de julho, e Masego e Amaura, no dia 31 de julho.

No palco das Cascais Jazz Sessions irão apresentar-se sete projetos de jazz português: Plasticine (04 de julho), Beatriz Nunes (12 de julho), BERLIM (15 de julho), Isabel Rato Quinteto (17 de julho), BOKOR (23 de julho), Quarteto de Areia (26 de julho) e Razy (31 de julho).

As Late Nights serão asseguradas por Mafalda Nunes (04 de julho), Groove Armanda (12 de julho), Luís Oliveira (15 de julho), Rita Lig (17 de julho), Allexia (23 de julho), Rui Maia (26 de julho) e Peter Castro (31 de julho).

O festival tem também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que acontecem aos domingos e este ano mudam de localização, trocando os jardins da Casa das Histórias Paula Rego pelo Jardim da Parada, situado em frente à entrada do recinto do festival e que tem “uma maior capacidade para acolher público”.

A ‘dar música’ nas Cascais Lazy Sundays estarão Ana Moreira (em 06 de julho), Catarina Moreira & Amigos (13 de julho), Leonor Caldeira & Manuel Cardoso (20 de julho) e Diogo Beja (27 de julho).

Os bilhetes para o CoolJazz 2025, que são diários, já estão à venda. Os preços são variados, consoante os dias, situando-se entre os 25 e os 70 euros.