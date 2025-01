O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje "céu em geral pouco nublado, apresentando maior nebulosidade no litoral oeste até ao fim da manhã, e que poderá persistir no Minho".

Há também "possibilidade de ocorrência de chuva fraca no litoral das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã".

O vento vai ser "fraco a moderado (até 30 km/h) a predominar do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e nas terras altas das regiões Centro e Sul até ao fim da manhã".

Está ainda prevista "formação de gelo ou geada no interior, em especial das regiões Norte e Centro".

A previsão do IPMA nota uma "pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior", e uma "pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro". Assim, as temperaturas mínimas vão variar entre os -3ºC (Bragança) e os 9ºC (Lisboa) e as máximas entre os 9ºC (Guarda) e os 16ºC (Faro, Setúbal, Leiria e Braga).