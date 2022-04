Os novos horários anunciados hoje pelo município, após a aprovação da proposta na sessão pública de câmara de quarta-feira, preveem também um reforço dos transportes públicos entre Setúbal e as praias da Arrábida durante o verão, com diversas carreiras de 30 em 30 minutos.

A frequência de algumas carreiras deverá ser reduzida para apenas 15 minutos nos períodos entre as 07:00/09:30 e as 17:00/19:30.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Setúbal, este ano, com o início das operações da Carris Metropolitana previsto para 01 de junho, deverá haver um “reforço assinalável na oferta de autocarros em comparação com os anos anteriores”.

As carreiras entre Setúbal e as praias da Arrábida são abrangidas pelo passe Navegante e têm a garantia de desdobramentos em caso de necessidade.

De acordo com a autarquia sadina, a exemplo do que se tem verificado em anos anteriores, os residentes, comerciantes e concessionários das praias podem pedir cartões de acesso para viaturas particulares por “requerimento disponibilizado na página do município ou pelo endereço de correio eletrónico praias@mun-setubal.pt”.