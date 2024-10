A ação culminou com a instauração de 1 processo-crime por fraude sobre mercadorias e contrafação e uso ilegítimo de marca e a apreensão de 1.463 artigos de vestuário, ostentando marcas registadas e de grande prestígio, tudo com um valor global estimado de mais de 40 mil euros.

A ação de fiscalização foi efetuada através da Brigada de Práticas Fraudulentas da sua Unidade Regional do Norte – Unidade Operacional do Porto e, segundo a ASAE, foi "direcionada a um Retalhista de Vestuário, no âmbito do combate à violação dos direitos de propriedade industrial, designadamente os ilícitos de contrafação, imitação e uso ilegal de marca, no concelho de Vila Nova de Famalicão".

A ASAE recorda, em comunicado, que "a contrafação constitui um crime precedente do branqueamento de capitais e está frequentemente associado a infrações do foro tributário, laboral e ambiental, com elevado impacto".