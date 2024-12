A decorrer entre os dias 3 e 9 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por cerca de 60% das infrações registadas.

As autoridades apontam, a título de exemplo, que num atropelamento se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade das consequências de um atropelamento serem mortais é de 10%. Aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 90%.

A campanha “Viajar sem pressa” integra operações de fiscalização pela PSP e pela GNR, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário e ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 3 de dezembro | 14h00: EN10-Km 42,3, Setúbal (38.537422, - 8.855415)

Dia 4 de dezembro | 13h00: A11-Km 31 - Portagem de Figueiredo, sentido Guimarães/Braga (41.503854, -8.441475)

Dia 5 de dezembro | 09h30: Rotunda da Rua Nova do Fojo com a Rua Quinta do Fojo (junto à Escola Básica de 1.º CEB D. Pedro I), Canidelo – Vila Nova de Gaia (41.12639, -8.63764)

Dia 6 de dezembro | 15h00: A16-Km 8, sentido Cascais/Sintra - Portagens de Ranholas/Sintra (38.778442, -9.363141)

Dia 9 de dezembro | 14h00: Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro, Tomar (39.60682, -8.39530)

Esta é a última das 12 campanhas planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024. Ao longo deste ano foi realizada uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela PSP, ANSR e GNR, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança e Telemóvel.

Quanto a 2024, para além dos quatro temas acima referidos, foi ainda adicionado um novo capítulo sobre a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.