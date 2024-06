O executivo municipal aprovou também, com os votos contra do PSD e do independente Eduardo Teixeira, a abstenção do CDS-PP e o voto a favor da CDU, o projeto de execução do novo equipamento, as peças, nomeação do júri e a autorização daquela despesa.

Antes da votação deste ponto, com a mesmo sentido de voto dos partidos da oposição, o executivo municipal revogou as deliberações tomadas em reunião camarária de julho de 2023, dos mesmos procedimentos, já que o concurso público então decidido não chegou a ser "formalmente iniciado, uma vez que se verificou, entretanto, a necessidade de alterar o projeto e o estudo de viabilidade económica”.