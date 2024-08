O anúncio foi feito hoje, em comunicado, pelo Ministério do Ambiente e Energia, que acrescenta que a designação de Pimenta Machado “visa assegurar o normal funcionamento” da APA até à abertura do devido concurso e “subsequente nomeação de novo titular do cargo de presidente do Conselho Diretivo da APA”.

O despacho de nomeação de José Pimenta Machado, assinado pela ministra Maria da Graça Carvalho, produz efeitos na segunda-feira.

José Pimenta Machado substitui Nuno Lacasta, que em 31 de janeiro cessou funções, a seu pedido, depois de ter sido constituído arguido na Operação Influencer, que investiga negócios de exploração de lítio e produção de energia a partir de hidrogénio.

O processo judicial levou em finais de 2023 à demissão do então primeiro-ministro, António Costa.

No comunicado, o Ministério do Ambiente e Energia destaca a “vasta experiência” de Pimenta Machado e o seu “conhecimento profundo do setor, qualidades que serão fundamentais para enfrentar os desafios atuais e futuros” da APA.

A tutela considera, ainda, o “novo ciclo de liderança” da Agência Portuguesa do Ambiente “um passo importante para garantir a execução eficaz dos projetos em curso”.

Formado em engenharia ambiental, José Pimenta Machado ocupava a vice-presidência da APA desde maio de 2018.

Antes, foi administrador da Região Hidrográfica do Norte.

Desde 2018 é membro da direção do Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Pimenta Machado é igualmente membro da Assembleia Geral do Instituto para a Construção Sustentável da Universidade do Porto. Na sua atividade profissional, tem-se focado na gestão dos recursos hídricos.