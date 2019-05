Em comunicado, Mike Pence manifestou “esperança de que as proteções legais contra a discriminação baseada em sexo, raça ou deficiência venham a ser alargadas aos norte-americanos que ainda não nasceram”.

O político conservador falava no seguimento de uma decisão intercalar do Supremo sobre as leis que ele promulgou em 2016, quando era governador de Indiana.

Na altura, Mike Pence validou a proibição de equiparar fetos abortados a “resíduos hospitalares”, tendo rejeitado outra disposição legislativa sobre abortos “seletivos”.

O aborto seletivo é a interrupção voluntária da gravidez motivada por fatores considerados indesejáveis pela gestante, tais como doenças hereditárias ou má-formação fetal.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos adotou hoje uma posição de meio-termo sobre o aborto, validando parcialmente a lei restritiva do Estado de Indiana.