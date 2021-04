O vídeo, filmado a bordo do naufragado "KRI Nanggala 402" que vitimou os seus 53 tripulantes, mostra alguns membros a cantar "Sampai Jumpa", uma música popular indonésia cujo nome significa "Adeus".

O comandante do submarino, Heri Oktavian, aparece reunido com o grupo, perto do tripulante que está a tocar a viola.

"Não estou pronto para sentir a tua falta, não estou pronto para deixá-lo", cantam em coro. "Desejo-te o melhor", continuam.

O vídeo foi gravado como mensagem de despedida ao ex-comandante das forças submarinas indonésias, cujo sucessor assumiu o cargo no início de março, segundo contou o porta-voz das forças armadas, Djawara Whimbo, à agência de notícias France-Press (AFP).

O submarino, partido em três partes e que tinha desaparecido na quarta-feira, foi encontrado no fundo do mar ao largo de Bali, segundo o chefe do Estado-Maior da Marinha, Yudo Margono.

As autoridades não deram explicações para o naufrágio, mas sugeriram que o submarino pode ter sido vítima de uma avaria que o teria impedido de vir à superfície.

Margono afastou a tese da explosão, considerando que tudo indicava que o submarino se partiu sob a pressão da água a mais de 800 metros de profundidade, muito além daquilo para o que foi projetado.