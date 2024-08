A polícia austríaca anunciou, esta terça-feira, o reforço das medidas de segurança para o conjunto de concertos da banda britânica Coldplay em Viena esta semana, após o cancelamento dos concertos de Taylor Swift devido a uma ameaça de atentado suicida.

“Foram ordenadas medidas de segurança reforçadas”, disse Philipp Hasslinger, o porta-voz da Polícia de Viena à AFP, por ocasião dos quatro concertos que serão realizados no estádio Ernst-Happel, o mesmo onde aconteceriam os concertos de Swift, nos próximos quatro dias.

“Várias centenas de polícias, à paisana e de uniforme, serão mobilizados para estes eventos”, disseram as autoridades em comunicado, anunciando cordões policiais nas estradas e estacionamentos reservados apenas para pessoas autorizadas.

Os trabalhadores “dentro e à volta do estádio serão submetidos a uma verificação de segurança”, enquanto os fãs poderão ser revistados à entrada do estádio.

A 7 de agosto, os concertos da estrela americana foram cancelados após a detenção de homens suspeitos de planear um atentado terrorista, um dos quais estaria envolvido na montagem do palco, segundo a APA, citada pela AFP.

“No entanto, atualmente não há nenhuma ameaça concreta” e os 60 mil espectadores esperados todas as noites “não devem ser privados do prazer de assistir” aos concertos do Coldplay, com bilhetes esgotados, disse Hasslinger.

Estes são os primeiros grandes concertos a serem realizados no estádio de Viena após o sucedido.

No dia de ontem, o vocalista dos Coldplay, Chris Martin, partilhou no X uma fotografia na capital austríaca, onde diz que está “Muito feliz por estar em Viena”.