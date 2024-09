As autoridades do Vietname disseram hoje que 233 pessoas morreram e 103 foram dadas como desaparecidas devido à passagem do tufão Yagi pelo norte do país no último fim de semana.

A agência vietnamita para as catástrofes disse que a maioria das vítimas foi causada por inundações e aluimentos de terras no norte do país, de acordo com o último relatório. O balanço anterior do Governo do Vietname dava conta de 197 mortos e pelo menos 128 desaparecidos. Mais de 130 mil pessoas foram retiradas para centros de acolhimento, antecipando o impacto do Yagi, que danificou 136 mil casas e destruiu 202 mil hectares de campos de arroz, indicou o documento, acrescentando que 823 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência continuam a trabalhar para socorrer as pessoas afetadas pelas inundações e aluimentos de terras, incluindo na capital vietnamita, Hanói, inundada em algumas zonas pela cheia do rio Vermelho. O Yagi, considerado o tufão mais forte deste ano na Ásia e o mais poderoso das últimas três décadas no Vietname, tinha atingido anteriormente as Filipinas e a China. Depois de passar pelo Vietname, o Yagi causou graves inundações na Tailândia e em Myanmar (antiga Birmânia), apesar de então já ter sido classificado como uma depressão tropical. No total, a tempestade fez 265 mortos na região, dos quais 233 no Vietname, 21 nas Filipinas, nove na Tailândia e dois na ilha chinesa de Hainão.