Blinken estará em Hanói, a caminho da reunião de ministros de Relações Externas do G7 no próximo fim-de-semana no Japão. Vietname e China continuam a enfrentar tensões ao longo dos anos, com a China a realizar manobras militares nos arredores de Taiwan

Blinken vai "discutir a visão compartilhada de uma região Indo-Pacífico conectada, próspera, pacífica e resiliente", pode-se ler na nota do Departamento de Estado.

Os Estados Unidos têm uma relação cada vez mais próxima com o Vietname, inclusive na área da defesa, com os dois países a reconciliarem-se apesar das lembranças da guerra em que se envolveram entre 1955 e 1975.