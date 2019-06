O risco da introdução do vírus da PSA está associado a diversos fatores, tais como a entrada de suínos domésticos e selvagens infetados, de produtos ou troféus de caça contaminados, ou ainda ao contacto com alimentos e outros materiais contaminados com o vírus, como viaturas, equipamentos, instrumentos, vestuário, calçado.

Em Portugal, a informação fornecida pelas zonas de caça ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, confirma uma tendência de aumento do número de javalis caçados nos últimos 20 anos, uma ampla distribuição da espécie pela generalidade do território nacional, com grande incidência em algumas zonas do interior, bem como nas zonas mais montanhosas do centro e sul, situação também comprovada pelo estudo da EFSA publicado em 2018.

O plano foi apresentado há duas semanas, em 29 maio, pelo ministro da Agricultura que, na altura, considerou que esta "matéria é ainda mais importante neste momento, quando o setor suinícola está a conhecer um bom momento, [...] a abrir mercados como é o caso do chinês".

"Se tivermos a infelicidade da doença entrar aqui isso vai-nos impedir de exportar, o que pode provocar um desastre muito grande”, salientou.

Portugal está atualmente classificado como país livre de PSA, tendo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) implementado um plano de contingência para fazer face a qualquer surto.

A PSA afetou Portugal durante 30 anos, tendo sido erradicada em 1996 e detetado o último foco em 1999.