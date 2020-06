Os primeiros trabalhos centraram-se na limpeza da via pública e na criação de condições de segurança para a circulação de pessoas na zona afetada.

“Fica para já interdita à circulação rodoviária um troço da Rua António Sérgio (no cruzamento com a Estrada do Monte Gordo), até que seja possível fazer a reparação do piso”, estando já em curso “as intervenções de reparação urgente do adutor agora danificado”, a cargo da EPAL, acrescenta.

Está também a ser feito o levantamento dos prejuízos, que serão comunicados à EPAL, para que sejam acionados os respetivos seguros de responsabilidade civil e ressarcidos todos os afetados pelos danos causados.

“Apesar da gravidade da situação ocorrida, o sistema de abastecimento de água não ficou comprometido, pelo que está garantido o fornecimento de água aos moradores da zona afetada, salvo algumas situações pontuais que se verifiquem necessárias no âmbito das ações de estabilização que estão em curso”, afirma a Câmara Municipal, acrescentando estar a “desenvolver todos os esforços no sentido de repor a normalidade da circulação rodoviária com a maior brevidade”.