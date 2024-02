De acordo com a mesma fonte, a ULS da Guarda continua apostar na descentralização de prestação de cuidados, sendo que as consultas de pediatria a realizar na unidade de saúde de Foz Côa vão também abranger os concelhos vizinhos de Meda e Figueira de Castelo Rodrigo, situados na parte norte deste distrito.

Com esta iniciativa, a ULS da Guarda, através do Departamento da Saúde da Criança e da Mulher pretende encurtar distâncias, manter as crianças o mais próximo possível da zona de residência, evitando grandes deslocações, assegurando maior conforto, promovendo a prestação de Cuidados de Saúde Hospitalares de proximidade e garantindo sempre cuidados de saúde pediátricos.

Esta unidade local de saúde, recorda ainda, desde 2016 disponibiliza consultas de pediatria geral no concelho de Seia, abrangendo as crianças e adolescentes do território e ainda Gouveia e Fornos de Algodres.