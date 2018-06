A Câmara de Vila Nova de Gaia entrega hoje, à noite, medalhas a 20 instituições e personalidades de várias áreas, como o futebolista André Gomes e o músico Nuno Carneiro, conhecido no mundo do ‘hip-hop' como “Ace”.

A cerimónia, integrada nas comemorações do Dia do Município, prevê a entrega da medalha de honra à Igreja e Escola do Torne "pelos 150 anos ao serviço da comunidade", sendo-lhe também "outorgado o título de Benemérita de Vila Nova de Gaia", de acordo com informação camarária, acrescentando que essa condecoração vai ser recebida pelo bispo Jorge Pina Cabral.

Quanto às medalhas de mérito cultural e científico, vão para Nuno Carneiro (o “Ace”, do grupo de ‘hip-hop' Mind Da Gap), para o fadista Jorge Fernando e ainda para a rádio TSF, "pela celebração do seu 30.º aniversário, sendo por isso digna do reconhecimento e apreço" do município.

A nível desportivo, o campeão europeu e atual jogador do Barcelona André Gomes é um dos condecorados, numa lista que incorpora também a Escola de Ginástica de Gaia, a esgrimista Marta Caride e ainda o golfista Pedro Lencart.

O ex-reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de Azevedo, vai receber a medalha de mérito profissional, assim como o juiz conselheiro José da Cunha Barbosa, o deputado Firmino Pereira e Manuel Novaes de Cabral, presidente do Instituto de Vinhos do Douro e do Porto.

A medalha de valor e altruísmo vai ser entregue aos cónegos António Coelho de Oliveira e Jorge Manuel Duarte de Oliveira, mas também a Manuel Oliveira Guedes, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda, enquanto as medalhas de mérito cívico vão ser entregues aos padres Avelino Jorge Pereira Soares e José Manuel Lima.