Vinhos da região da Beira Interior viajam a bordo do navio-escola Sagres que, no domingo, iniciou a viagem de volta ao mundo, inserida nas celebrações do quinto centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães, foi hoje anunciado.

Segundo a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), que tem sede na Guarda, a bordo do navio seguem vinhos do produtor Almeida Garrett Wines, que "irão ser degustados em diversos eventos oficiais e receções diplomáticas nos diversos portos" e, também, "um lote de vinho Almeida Garrett Reserva 2015, que irá realizar a viagem completa, estagiando através dos vários oceanos e latitudes para ser disponibilizado ao mercado em 2021". "Sendo um produtor com mais de 100 anos de história na produção de vinhos na região da Beira Interior, [o Almeida Garrett Wines] tem, assim, a oportunidade de divulgar os seus vinhos nos quatro cantos do mundo", refere a CVRBI em comunicado. A primeira viagem do navio Sagres com a bandeira portuguesa realizou-se em 25 de abril de 1962, que já realizou três viagens de circum-navegação em 1978/79, 1983/84 e 2010, mas nenhuma tão longa como a que começou no passado domingo. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.