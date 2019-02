A iniciativa, promovida por várias associações reunidas na plataforma "Rede 8 de Março", que convocou uma “greve feminista” para 8 de março, Dia Internacional da Mulher, decorreu no Largo do Intendente, onde, entre apitos e batuques, os manifestantes gritaram "Não são mortes, são femicídios", "Justiça machista, resistência feminista" ou "Tá na hora, tá na hora do machismo ir embora".

Entre a multidão destacava-se uma faixa do BE, empunhada por alguns militantes, incluindo a deputada Sandra Cunha, que titulava "Contra a violência machista, luta feminista. Pelo fim de todas as violências contra as mulheres".

Marta Bagolho, uma das manifestantes, juntou-se à concentração por causa das mortes, no início do ano, de nove mulheres por violência doméstica, mas também pela "luta feminista", que considerou "mais importante hoje do que, se calhar, noutros tempos".

Defende uma "legislação mais eficaz" para os casos de violência sobre as mulheres e que os processos não sejam arquivados.