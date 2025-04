Dois adolescentes foram considerados culpados da morte de Bhim Kohli, um homem de 80 anos, após um ataque violento e gratuito ocorrido num parque em Braunstone Town, nos arredores de Leicester, no Reino Unido. Segundo o The Guardian, o caso tem causado indignação pública pela brutalidade dos factos e pela idade dos envolvidos.

Kohli, que fazia a sua caminhada diária com o cão, foi pontapeado, agredido com murros e insultado racialmente por um rapaz de 15 anos. Durante o ataque, que foi filmado, a vítima foi forçada a ajoelhar-se e foi esbofeteada com um chinelo do agressor. Uma rapariga, que na altura tinha apenas 12 anos, gravou o vídeo enquanto ria e incentivava o rapaz. Ambos foram considerados culpados de homicídio culposo — e o rapaz tenha sido absolvido da acusação de homicídio doloso.

O ataque aconteceu em setembro de 2023, a poucos metros da casa da vítima. Kohli sofreu uma fractura no pescoço e três costelas partidas, acabando por falecer no hospital no dia seguinte. Ainda conseguiu relatar a um paramédico que tinha sido agredido por um grupo de jovens, identificando o rapaz como o principal agressor e relatando os insultos racistas de que foi alvo.

Durante o julgamento, o tribunal teve acesso às imagens captadas pela rapariga, nas quais é possível ver Kohli de joelhos e ouvir o som do chinelo a atingir-lhe a cara, acompanhado pelas gargalhadas da menor. O procurador Harpreet Sandhu KC classificou o ataque como “violência gratuita contra um homem indefeso”, sublinhando que não havia qualquer ameaça por parte do idoso.

Os dois adolescentes pertenciam a um grupo de cinco jovens que se encontrava no parque naquela noite. Segundo os depoimentos, a rapariga alegou que Kohli teria tentado agredir um dos seus amigos com um pau, mas apenas os dois arguidos se aproximaram da vítima — os restantes fugiram, tendo um deles afirmado à polícia que receava que o rapaz “fosse começar a ser mau”.

O jovem agressor, que se encontra detido, escreveu uma carta durante a custódia onde expressa arrependimento. “Arrependo-me do que fiz. Tenho flashbacks daquele dia e isso deixa-me chateado (...) Sinto que desiludi a minha mãe. Estou nervoso, assustado e preocupado”, escreveu. Contudo, em nenhum momento alegou ter agido em legítima defesa, o que, segundo a acusação, enfraquece a sua versão inicial dos acontecimentos.

A rapariga, que está em liberdade provisória, será sentenciada a 20 de maio, data indicada pelo tribunal para a leitura das penas. Ambos os arguidos não podem ser identificados publicamente devido à sua idade.

A família de Bhim Kohli emitiu um comunicado comovente, no qual descreve o idoso como “uma pessoa amorosa e dedicada à família”.

“O pai não merecia isto e nós não desejaríamos esta dor a mais ninguém... Ouvir a rapariga a rir-se desta agressão ao pai é totalmente nojento. Esse som repete-se vezes sem conta nas nossas cabeças", escreveu.

“Perder o nosso pai nestas circunstâncias cruéis, violentas e profundamente chocantes é como se os nossos corações tivessem sido partidos. Não conseguimos exprimir em palavras a dor que sentimos todos os dias e que aumentou durante o julgamento”, acrescentou ainda.