Os resultados das eleições legislativas de domingo "revelam, desde logo, a rejeição de uma maioria absoluta", afirma a CGTP em comunicado, acrescentando que sobressai ainda "o aumento da votação nas forças mais reacionárias e de extrema-direita".

"Este resultado não pode ser desligado da falta de resposta aos problemas concretos dos trabalhadores e da degradação das condições de vida", defende a central sindical.

NO documento, a CGTP reafirma que vai intensificar a sua "ação de esclarecimento e mobilização dos trabalhadores", como ficou definido no congresso da intersindical, em fevereiro, referindo que serão "momentos altos da reivindicação" ações previstas para o 25 de Abril e a "grande jornada nacional de luta" no 1º de Maio.

"Quando se aproximam as comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril, ganha ainda mais importância defender as suas conquistas e lutar pela efetivação dos valores da revolução", sublinha a intersindical.

Nas eleições legislativas de domingo, a Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 29,49%, conseguiu 79 deputados na Assembleia da República, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

Estão ainda por apurar os quatro deputados pela emigração, o que só acontece no dia 20 de março. Só depois dessa data, e de ouvir os partidos com representação parlamentar, o Presidente da República indigitará o novo primeiro-ministro.