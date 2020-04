Os países onde ocorrem mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 1.399 novos óbitos, a França com 1.053 (número que inclui as mortes nas casas de repouso anunciadas hoje) e Espanha, com 809.

A Itália, que registou a primeira morte ligada ao Covid-19 no fim de fevereiro, tem 15.362 mortes e 124.632 casos de infeção, tendo as autoridades italianas dado 20.996 casos como curados. Hoje, foram anunciadas mais 681 mortes e 4.805 novos casos.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 11.744 mortes e 124.736 casos, os Estados Unidos, com 8.098 mortes (297.575 casos), e a França com 7.560 mortes (89.953 casos) e o Reino Unido com 4.313 mortes (41.903 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, registou um total de 81.639 casos (19 novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 3.326 mortes (quatro novas) e 76.755 casos curados.

Em número de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 297.575 infeções, 8.098 mortes e 10.032 casos dados como curados.

Desde sexta-feira às 19:00 GMT (20:00 de Portugal), Angola, Suriname, Kuwait, Geórgia e Libéria anunciaram as suas primeiras mortes relacionadas o vírus.

A Europa totalizava às 19:00 (20:00 de Portugal) de sábado, 46.033 mortes e 627.127 casos, os Estados Unidos e Canadá 8.342 mortes (311.447 casos), a Ásia 4.137 mortes (116.129 casos), o Médio Oriente 3.623 mortes (71.739 casos), a América Latina e as Caraíbas 891 mortes (28.166 casos), África 375 mortes (8.129 casos) e Oceânia 36 mortes (6.480 casos).

Este balanço foi realizado através de dados recolhidos pela AFP junto de autoridades dos países e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, segundo o balanço feito no sábado pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 266 mortes, mais 20 do que na véspera (+8,1%), e 10.524 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 638 em relação a sexta-feira (+6,5%).

Dos infetados, 1.075 estão internados, 251 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 75 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.