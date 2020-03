“Devido à crescente evidência de excreção do vírus através das fezes de doentes em fase de convalescença, particularmente nas crianças, recomenda-se um reforço da higiene pessoal após libertação do isolamento”, aconselha a DGS, numa orientação publicada no site.

Na mesma orientação, dirigida aos profissionais do sistema de saúde, a DGS diz ainda que as pessoas sujeitas a isolamento por causa do novo coronavírus só podem ser libertadas dessa condição depois de não apresentarem quaisquer sintomas e de as amostras do trato respiratório serem negativas.

Na nota, a autoridade de saúde explica ainda que os critérios para a declaração completa da eliminação do vírus e resolução da doença Covid-19 implicam pelo menos duas amostras negativas do trato respiratório superior, colhidas com um intervalo de 24 horas.

Em doentes que apresentaram sintomas, a colheita das duas amostras deve ser feita pelo menos três dias depois passar a febre (ou outra sintomatologia), pelo menos sete dias após o começo dos sintomas iniciais.

Em doentes que apresentaram teste inicial positivo, mas não tiveram sintomas, devem ser colhidas duas amostras (com intervalo de 24 horas) no mínimo 14 dias após o resultado laboratorial positivo inicial.

Nesta orientação, a DGS recomenda que sejam colhidas também amostras do trato respiratório inferior em doentes com doença mais grave.