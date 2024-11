Vitória de Trump confirmada oficialmente após conquista do Wisconsin

O primeiro canal internacional a avançar foi a CNN Internacional, que confirma a vitória eleitoral com as previsões de Trump ter ganho no estado do Wisconsin.

Com esta vitória, Trump consegue os 270 votos no colégio eleitoral necessários para vencer a eleição de 2024. O Wisconsin acrescenta 10 votos.

Em 2020, o presidente Joe Biden fez Wisconsin voltar ao azul por menos de um ponto depois de Trump ter vencido o estado por uma pequena margem em 2016. Na altura, Trump tornou-se o primeiro republicano desde Ronald Reagan a sair vitorioso no estado.

A vitória de Biden em 2020 chegou a ser contestada por Trump através de várias ações judiciais e recontagens.

ABC, NBC e NYT também já declaram Trump vencedor.