De acordo com um comunicado feito pela gerência da estância pelo, “os hóspedes foram encontrados inanimados numa das piscinas” e “as equipas de emergência procederam à administração de primeiros socorros”.

Na sequência destas mortes, a Guarda Civil espanhola abriu uma investigação para apurar se estariam relacionadas com uma falha no sistema de sucção.

A autópsia dos corpos, realizada no dia de Natal, revelou que o homem e os dois menores morreram "por afogamento".

As perícias à piscina não encontraram, no entanto, qualquer problema no sistema de filtragem e bombeamento de água.