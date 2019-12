Segundo o jornal britânico The Guardian, o incidente terá ocorrido na estância Club La Costa World, quando o membro mais novo da família, uma menina de nove anos, começou a ter dificuldades dentro da piscina. O seu irmão, de 16 anos, e o pai, de 52, tentaram salvá-la, mas morreram também afogados.

De acordo com um comunicado feito pela gerência da estância pelo, “os hóspedes foram encontrados inanimados numa das piscinas” e “as equipas de emergência procederam à administração de primeiros socorros”.

As causas deste caso ainda não se conhecem, mas, segundo a estância, a “Guardia Civil levou a cabo uma investigação que não encontrou problemas quanto à piscina em questão e aos procedimentos tomados”. “Isto leva-nos a acreditar que se tratou de um acidente trágico que deixou toda a gente em redor em choque”, termina o texto.

No entanto, as autoridades espanholas continuam a inspecionar a piscina, suspeitando-se que o problema terá ocorrido junto do seu sistema de sucção.

A estância já anunciou estar a acompanhar os membros da família sobreviventes, assim como o gabinete da Commonwealth. Sabe-se que pai e filha eram britânicos, mas que o irmão era norte-americano.