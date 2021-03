"A Volkswagen América não vai mudar o seu nome para Voltswagen", disse a empresa numa declaração citada pela CNN Business. "A renomeação foi concebida para ser um anúncio no espírito do Dia das Mentiras, destacando o lançamento do SUV todo-elétrico ID.4 e sinalizando o nosso compromisso de levar a mobilidade elétrica a todos. Em breve, forneceremos atualizações adicionais sobre este assunto".

Assim, a mudança de nome, noticiada por vários meios de comunicação social foi originalmente concebida como uma manobra do Dia das Mentiras, para promover a estratégia da VW em carros elétricos, enquanto lança a sua primeira linha de SUVs totalmente elétricos, sem emissões e destinados a percorrer longas distâncias — nos EUA.

Tudo começou com uma publicação acidental. A CNBC adiantou na segunda-feira que a Volkswagen dos EUA tinha acidentalmente publicado um comunicado no qual revelava que ia passar a chamar-se Voltswagen.

A CNN já tinha sugerido que poderia ser uma partida de dia 1 de abril, mas a Volkswagen, porém, acabou mesmo por confirmá-lo oficialmente. Na terça-feira, a empresa publicou um comunicado onde confirmava que ia mesmo passar a chamar-se Voltswagen, mas apenas nos EUA e que a mudança de nome estaria “em sintonia” com os planos da empresa em apostar no mercado dos veículos elétricos.

De acordo com o comunicado, para a nova “Voltswagen”, a mudança era “uma declaração pública do investimento a pensar no futuro em e-mobilidade”, sendo que o novo nome e o rebranding “simbolizam a impulso altamente enérgico para seguir em frente que a Voltswagen colocou em marcha, com o objetivo de mover todas as pessoas em prol dos veículos elétricos”.