Desde maio que por toda a cidade a pergunta é feita a quem passa: “Are you R’Eddy?”. O trocadilho, que combina a expressão ‘Are you ready’ (está preparado?) com o nome do melhor ciclista belga de todos os tempos, Eddy Merckx, ganhou protagonismo adicional nos últimos dias, com Bruxelas a alterar quase todas as suas rotinas para receber a maior prova do calendário velocipédico internacional.

Para quem nunca esteve na partida da ‘Grande Boucle’, os factos que se seguem podem parecer estranhos, mas o impacto da passagem do Tour pelo coração da União Europeia é tal — as autoridades bruxelenses estimam um retorno económico na ordem de 50 a 60 milhões de euros, ‘originado’ pelas pernoitas de cerca de um milhão de espectadores -, que mesmo os hipermercados da capital aconselharam os seus utentes a realizarem as compras semanais até sexta-feira.

E as alterações estão longe de ficar por aí. Com quase toda a cidade fechada ao trânsito, as emissões de rádio ‘convidam’ os interessados a deixar o carro em casa e todas as paragens de autocarro alertam para a alteração de rotas, em alguns casos completamente anuladas entre a véspera da partida e domingo, dia em que o contrarrelógio por equipas chegará ao Atomium, o palco da única outra saída da Volta a França da capital belga — foi em 1958, ano da Exposição Universal, e da inauguração daquele que é, a par do Manneken Pis (também ele vestido de amarelo por estes dias), o maior símbolo de Bruxelas.

Extensível desde o Atomium, ele próprio ‘equipado’ com roupagens novas para celebrar a passagem da caravana e dono de uma vista privilegiada para o rosto de Merckx, estampado em formato gigante diante do complexo de edifícios que albergou a Exposição Universal, a ‘febre’ do Tour não deixa ninguém indiferente, com as empresas de mudanças a cancelarem todas as empreitadas agendadas para sábado e domingo e a adiarem-nas indefinidamente, devido à escassez de sinalizações de segurança à disposição da polícia da capital.