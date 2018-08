Marcelo Rebelo de Sousa disse que se nota "uma vontade, uma força, determinação e o começo de um novo ciclo" após os incêndios do ano passado em Pedrógão Grande (Leiria) e na região centro, que vitimaram 116 pessoas.

O chefe de Estado falava no final da terceira etapa da Volta a Portugal, que ligou Sertã (distrito de Leiria) a Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), numa distância de 175,9 quilómetros, percorrendo muitos dos concelhos afetados pelos incêndios de junho e outubro de 2017.

O Presidente da República, que esteve acompanhado do ministro da Educação e do secretário de Estado do Desporto, considerou "único" o ambiente gerado em torno da Etapa Vida da Volta a Portugal.

"É um grande momento de solidariedade, de gesto pela vida e pelo futuro. Este ambiente é único", frisou o chefe de Estado aos jornalistas, que se encontra de férias pelos territórios afetados pelos graves incêndios de junho e outubro de 2017.