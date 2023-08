“Felicito Narendra Modi pela aterragem bem-sucedida do Chandrayaan-3. Um marco histórico e um momento de orgulho para o povo indiano”, escreveu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X (anteriormente designada Twitter).

Na mensagem, a líder do executivo comunitário adiantou que, com esta alunagem, “a Índia tornou-se um verdadeiro pioneiro na exploração espacial”.

“Este sucesso indiano irá beneficiar os investigadores de todo o mundo”, concluiu Ursula von der Leyen.

A Índia tornou-se hoje o primeiro país a colocar uma sonda espacial na superfície da Lua junto ao polo sul, com a alunagem bem-sucedida da nave não-tripulada Chandrayaan-3.

Quatro anos depois de uma tentativa falhada, a Índia juntou-se agora aos Estados Unidos, à Rússia e à China como os países que chegaram à superfície da Lua. A Índia foi o primeiro a alunar no polo sul.

A Chandrayaan-3, que foi lançada em 14 de julho, pousou junto ao polo sul da Lua cerca das 13:30, hora de Lisboa.

O interesse nesta área está relacionado com as alegadas reservas de gelo, que poderiam apoiar postos avançados humanos e fornecer propulsão para as naves espaciais de missões a Marte e a outros destinos distantes.

O polo sul da Lua é também o objetivo das futuras missões tripuladas dos Estados Unidos, o programa Ártemis da NASA.

A Índia tentou alcançar o polo sul lunar em 2019, com a nave espacial Chandrayaan-2, mas perdeu a comunicação antes de tocar na superfície lunar.

A missão Chandrayaan-3 é composta por um módulo de aterragem autónomo de 1,7 toneladas, um módulo de propulsão de 2,1 toneladas e um veículo robótico de 26 quilos e pretende desenvolver e testar novas tecnologias necessárias para missões interplanetárias.

A bem-sucedida missão indiana realizou-se apenas alguns dias após a queda da Luna-25, a primeira sonda lançada pela Rússia à Lua desde 1976.

A Luna-25 despenhou-se na Lua no sábado depois de não ter conseguido entrar na órbita necessária para pousar na zona pretendida, também no polo sul.

O polo sul da Lua é a região onde os Estados Unidos querem colocar em dezembro de 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas os Estados Unidos tiveram astronautas na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, todos homens, no âmbito do programa Apollo.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o dia de hoje, em que a Índia se tornou o primeiro país a colocar uma sonda na superfície lunar junto ao polo sul, como “um dia histórico”.