Foi já no domingo, ao final da tarde, que o Cessna Ghost do empresário Karl Peter Griesemann caiu no Mar Báltico, após ter saído de Espanha. Ainda não há muitos dados concretos sobre o acidente, mas a imprensa germânica tem revelado algumas, poucas, informações sobre o mesmo.

Esta terça-feira ficou a saber-se que o avião voou durante quatro horas a uma altitude superior a 10 mil metros pela Europa, num voo controlado por piloto automático, a mais de 700 kmh.

De acordo com o jornal Express, de Colónia, para onde rumava a família do milionário e presidente do carnaval desta cidade alemã, seria Karl Peter Griesemann que deveria estar a pilotar o avião, embora os caças que acompanharam a queda da aeronave não tenham visto ninguém no cockpit.

A família estava na sua casa de férias na Andaluzia ,em Espanha, e regressava a casa. A bordo, além do empresário de 72 anos, iam também a sua mulher Juliane (68), a filha Lisa (26) e o namorado Paul (27).