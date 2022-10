“Com autorização do Supremo Tribunal Eleitoral (STE), o período de votação em Lisboa foi prorrogado até às 20 horas”, por causa do número de pessoas ainda na fila para votar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, disse Wladimir Waller aos jornalistas.

A votação para as eleições gerais do Brasil decorre desde as 08:00 e o encerramento das urnas estava previsto para as 17:00 horas.

Cerca das 16:45 horas, segundo dados divulgados pelo cônsul, havia cerca de quatro mil pessoas na fila para votar.

Wladimir Waller adiantou que às 20:00 será feito novo ponto de situação.