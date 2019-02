A bolsa de Nova Iorque iniciou hoje a sessão em alta, animada pelas declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, desfavoráveis a um novo "shutdown" e admitindo um adiamento das tarifas punitivas para produtos chineses.

Às 15:12 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,53% para 25.560,07 pontos e o Nasdaq somava 0,25% para 7.432,99 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,52% para 2.758,90 pontos.

Na terça-feira, Trump declarou-se insatisfeito com o acordo alcançado por republicanos e democratas para financiar a construção de um muro na fronteira com o México, mas afastou a perspetiva de um novo encerramento de serviços e agências do governo federal (“shutdown”).

Ao mesmo tempo, Trump afirmou que poderia conceder à China um adiamento suplementar antes de impor novas tarifas punitivas, se forem alcançados progressos nas negociações para acabar com o conflito comercial bilateral.

Inicialmente, os Estados Unidos tinham dado à China um prazo até 01 de março para um entendimento, antes de subirem de 10% para 25% as taxas alfandegárias aplicadas a importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares (177 mil milhões de euros).

Wall Street terminou a sessão anterior com o Dow Jones a subir 1,49% e o Nasdaq 1,46%.