Às 15:05 (hora de Lisboa), o Dow Jones cedia 0,02% para 39.996,27 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 0,65% para 16.795,16 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,32% para 5.319,98 pontos.

Esta semana, os investidores aguardam a divulgação dos resultados da tecnológica Nvidia, fabricante de microprocessadores, que tem registado uma valorização considerável, graças à euforia com os desenvolvimentos da inteligência artificial.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou mista, mas com um novo recorde no índice Dow Jones, que terminou a sessão acima do limiar simbólico de 40.000 pontos (40.003) pela primeira vez na sua história.