"Os Estados Unidos condenam veementemente o uso da força pelo exército venezuelano contra civis desarmados, voluntários e inocentes na fronteira da Venezuela com o Brasil", lê-se num comunicado divulgado por Washington. "Os Estados Unidos convocam o exército venezuelano a respeitar o seu dever constitucional de proteger os cidadãos da Venezuela. O exército deve permitir que a ajuda humanitária entre pacificamente no país", sublinhou a Casa Branca. Na sexta-feira, duas pessoas foram mortas e outras 15 ficaram feridas em confrontos com o exército no sudeste da Venezuela, na fronteira com o Brasil, enquanto tentavam impedir que militares bloqueassem a entrada de ajuda humanitária. O ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, rejeitou, no mesmo dia, que o Exército esteja ligado aos acontecimentos. "O que aconteceu nada tem a ver com as versões divulgadas. De facto, alguns dos feridos foram atacados por armas brancas, machetes, inclusive setas", disse. Continuar a ler Jorge Arreaza falava em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas (ONU), durante uma conferência após um encontro com o secretário-geral daquele organismo, António Guterres. "É fácil, se há mortos na Venezuela, perto da fronteira, dizer que foi o Exército venezuelano, que foi (Nicolás) Maduro que mandou matar o povo", disse. Segundo o ministro, as armadas usadas "não correspondem" às que usam as Forças Armadas da Venezuela. Pouco antes, o presidente da Assembleia Constituinte (composta unicamente por simpatizantes do regime) confirmou a morte de uma pessoa e referiu-se ao ocorrido como "um falso positivo". "Está a ser provado que no evento ocorrido não está envolvida a Guarda Nacional Bolivariana, pelo tipo de cartuchos que foram usados aí", disse, durante um concerto no Estado venezuelano de Táchira. Pelo menos duas pessoas morreram, na sexta-feira, no Estado venezuelano de Bolívar (sul do país), na fronteira com o Brasil, durante confrontos entre o Exército e uma comunidade indígena que defende a entrada de ajuda humanitária no país. As vítimas, um homem e uma mulher, pertenciam à comunidade Pemón e, segundo a oposição venezuelana, outras 15 pessoas ficaram feridas, três delas com ferimentos graves que estão a ser atendidas num hospital brasileiro. Segundo a ONG Kapé Kapé, os incidentes ocorreram quando membros desta comunidade indígena tentaram impedir a passagem de uma coluna de veículos militares para a fronteira com o Brasil, que teria como missão bloquear uma estrada e impedir a entrada da ajuda humanitária internacional. O presidente da Assembleia Nacional (parlamento) e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, já exigiu que as forças militares venezuelanas entreguem os responsáveis envolvidos nestes incidentes. Entretanto, através do Twitter, dois alegados feridos responsabilizaram o Presidente Nicolás Maduro pelo ocorrido e pediram que abandone o poder. Por outro lado, através das redes, foram divulgadas fotos, de um incêndio numa "esquadra" da Guarda Nacional (polícia militar) alegadamente provocado pelos indígenas.