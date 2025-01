O vídeo recria a cena icónica de Sally (Megan Ryan) a lanchar num café. Todo o cenário envelhece, mas o impacto da mensagem é o mesmo: a mulher deliberadamente a sentir prazer, enquanto saboreia uma sandes. A reação? "I'll have what she's having" (Quero o mesmo que ela).

"When Harry met Sally" (Um amor inevitável) foi um marco no cinema americano nos anos 90. Protagonizado por Billy Cristal e Megan Ryan, conta a paixão de dois amigos, numa relação atormentada pela razão e pelo sexo.

Conhecido pela sua irreverência, um dos maiores sucessos de bilheteira volta aos ecrãs. Desta vez nas redes sociais, pela jornalista Maria Shriver, que partilha os dois vídeos lado a lado, com trinta anos de diferença, “porque às vezes só precisamos de nos rir e recordar”.

Para antecipar o momento, os dois partilham uma fotografia nas redes sociais com uma disposição semelhante à do filme de Rob Reiner, no momento em que é feita uma entrevista a um casal idoso, sobre a sua história de amor. Bill Crystal está a usar a famosa camisola de malha branca que ficou sempre ligada à personagem de Harry.

O objetivo é fazer publicidade ao filme “What Happens Later” (O que acontece mais tarde), com o vídeo a ser transmitido num anúncio da Super Bowl. A história conta o reencontro de dois ex-namorados num aeroporto, no momento em que os voos de ambos são cancelados devido ao mau tempo.

O par romântico é agora interpretado por David Duchovny, um ator norte-americano, e Megan Ryan, produtora do filme e co-autora do guião, que voltam a lembrar um amor perdido no tempo: “tive uma vida boa, mas nunca voltei a conhecer alguém que me fizesse sentir o mesmo que tu fazes”.

A estreia está marcada para o final do ano.

*Edição por Ana Maria Pimentel