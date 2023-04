"Eu fiz uma chamada telefónica longa e significativa com o Presidente Xi Jinping", escreveu Zelensky no Twitter. "Acredito que esta chamada, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, dará um poderoso impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais".

Esta é a primeira conversa conhecida entre os dois líderes desde o início da guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O último contacto teria sido em julho de 2021.

Assim sendo, do lado Chinês, o chefe de Estado afirmou que sempre esteve do lado da paz e a sua posição fundamental "é promover um diálogo de paz", afirmou Xi Jinping na conversa, segundo o canal de televisão chinês. "O diálogo e a negociação" são a "única saída" do conflito com a Rússia, sublinhou ainda o líder chinês.

Do lado da China, o país adiantou que vai enviar representantes especiais à Ucrânia e negociar com todas as partes para resolver a crise no país, disse o Xi Jinping ao presidente ucraniano, conforme avançou a Reuters e confirmou o estado chinês em conferência de imprensa, onde falou o ministro dos Negócios Estrangeiros.

"A parte chinesa enviará um representante especial do Governo chinês, encarregado da Eurásia, para a Ucrânia e outros países para realizar intercâmbios aprofundados com todas as partes com o objetivo de alcançar uma solução política para a crise ucraniana", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês numa conferência de imprensa.

A China já tinha divulgado um documento de 12 pontos em fevereiro descrevendo a sua posição sobre o conflito na Ucrânia. A iniciativa, às vezes vista como um plano de paz, insta principalmente Moscovo e Kiev a manterem conversações. O texto também se opõe a qualquer recurso a armas nucleares e apela ao respeito pela integridade territorial de todos os países, incluindo a da Ucrânia, parte de cujo território está sob controlo russo.

Entretanto, a China, que não condenou publicamente a guerra na Ucrânia, aumentou muito a sua cooperação política e económica com a Rússia nos últimos meses.

Atualizado às 14h25.

*Com Lusa.