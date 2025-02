“Vou trabalhar com a equipa para procurar formas de acelerar a produção sem comprometer a qualidade ou a segurança”, disse Lei Jun, na rede social X, onde já tinha revelado que estava na fábrica de carros elétricos da empresa.

A Xiaomi lançou o SU7 em março de 2024, e as vendas excederam até as previsões internas da empresa, ultrapassando as 135 mil unidades até ao final do ano passado.

Agora, com o lançamento do SUV elétrico YU7 – um potencial rival do Model Y da norte-americana Tesla – previsto para meados deste ano, Lei anunciou nas redes sociais que o objetivo é vender 300 mil veículos em 2025.

Após o anúncio, as ações da Xiaomi subiram 4,69% durante a sessão de hoje na Bolsa de Valores de Hong Kong.

A cotação das ações da empresa tecnológica está em máximos históricos depois de terem mais do que triplicado (+234%) nos últimos 12 meses, encorajadas não só pelo sucesso do SU7, mas também pelas previsões de uma recuperação da procura por produtos eletrónicos, tendo em conta o “plano de renovação” multibilionário anunciado pelo Governo da China, para apoiar a troca de artigos antigos por novos.

O programa, avaliado inicialmente em cerca de 700 mil milhões de dólares (674 mil milhões de euros), visa incentivar a entrega de bens de consumo – por exemplo, eletrodomésticos – como parte do pagamento de novos bens, estimulando assim a procura interna.

Em janeiro, as autoridades anunciaram que vão incluir telemóveis, computadores e dispositivos inteligentes entre os produtos subsidiados.