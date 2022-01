Tudo começou com uma publicação de Rui Rio. “O Zé Albino anda desolado com esta aproximação do PAN ao PS”, escreveu o líder do PSD numa publicação em que o seu gato surge com um ar que considerou triste.

E de onde é que isto veio? O tweet do social-democrata surge em resposta às as declarações de António Costa, que rejeitou esta quarta-feira estar dependente do PAN, ou de qualquer outro partido, para formar governo.

Costa não respondeu, mas o mesmo não o fez Rui Tavares. O fundador e candidato do Livre foi o primeiro a responder à letra, recorrendo a uma foto do seu gato Camões.

“Olha, e o Camões anda eriçado com as hesitações do PSD com a extrema-direita”, escreveu, numa referência a uma aproximação do social-democrata com o partido de André Ventura.

João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal (IL), também disparou nesta direção — mas sem felinos.

“Já a Bala anda muito entusiasmada com o crescimento da IL e com a hipótese de reformarmos o país a sério nos próximos 4 anos!”, lê-se na publicação onde surge acompanhado por uma cadela.

Já Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, sem foto do seu animal de estimação, não deixou Rui Rio sem resposta.

"Caro Rui Rio, não vale a pena ter ciúmes! Até porque tenho cá para mim que o Zé Albino vota mesmo é no Pan!", respondeu noutra publicação na mesma rede social.

Aos mais desatentos no que toca ao reino dos animais de estimação na política nacional, esta não é a primeira vez que o gato Zé Albino surge em tempo de eleições legislativas.

Uma das suas primeiras aparições foi a 8 de janeiro, ainda antes da campanha sair à rua. "O Zé Albino está a verificar se eu estou ali atrás da televisão. Um “raciocínio” ditado pelas saudades de quem já não me via há 5 dias em carne e osso", lê-se numa publicação de Rui Rio.

Tweet que mereceu a resposta do líder da Iniciava Liberal com um canídeo cuja identidade não é dada a conhecer. "Se baixarmos já o IRS às famílias, se privatizarmos a TAP e se reformarmos o SNS então cães e gatos até podem entender-se", escreveu João Cotrim Figueiredo.