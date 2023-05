Numa conferência de imprensa conjunta, no palácio Chigi, em Roma, o líder ucraniano dirigiu-se à primeira-ministra e afirmou: – “Giorgia, agradeço a oportunidade de estar neste belo Estado com uma grande história, estou aqui para apertar a sua mão e agradecer por ter dado refúgio aos cidadãos ucranianos, nunca esquecerei”.

Volodomyr Zelensky está hoje em Roma, onde foi recebido com honras militares pelo chefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, para uma visita que incluiu reuniões com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa Francisco.

A agência de notícias italiana ANSA avançou, às 15:15, que o Presidente ucraniano já tinha chegado ao Vaticano para o encontro com o Papa Francisco.

Trata-se da primeira visita do líder ucraniano ao Vaticano desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, mas a segunda reunião entre o líder ucraniano e o Papa depois da de fevereiro de 2020, dois anos antes da invasão.

A máquina de segurança posta em marcha para a visita do Presidente ucraniano está operacional desde sexta-feira, com zonas de exclusão aérea e amplos controlos policiais na capital.

O dispositivo de segurança mobilizou mais de mil agentes para as ruas, franco-atiradores nos locais em que decorrerá a visita do Presidente ucraniano, vários controlos com cães de faro, agentes que realizam inspeções também nas redes de esgotos, assim como uma zona de exclusão aérea que proíbe drones não autorizados de sobrevoarem Roma.