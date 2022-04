"Agora podemos dizer que as tropas russas começaram a batalha pela região de Donbass, para a qual se prepararam durante muito tempo. Uma grande parte de todo o exército russo dedica-se agora a esta ofensiva", declarou Zelensky num discurso divulgado pelo Telegram.

"Não importa quantos soldados russos sejam trazidos até aqui, lutaremos. Vamos defender-nos", garantiu.

O secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia já tinha dito anteriormente que Moscovo estava a tentar romper as defesas nas regiões de Donetsk, Lugansk e Kharkiv, de acordo com a BBC News.

O governador ucraniano da região de Lugansk, Serguei Gaidai, também já tinha anunciado o início da ofensiva russa contra o leste da Ucrânia.

"Isto é um inferno. A ofensiva da qual falamos há semanas começou", disse Gaidai no Facebook. "Há combates em Rubizhne e Popasna, combates incessantes em outras cidades pacíficas" da Ucrânia, completou.

Pelo menos oito civis morreram esta segunda-feira devido a disparos e ataques russos, de acordo com as autoridades regionais.

Quatro pessoas morreram em Kreminna, uma pequena cidade da região de Lugansk tomada hoje pelos russos, declarou ainda Gaidai no Telegram.

Há também registo de quatro pessoas mortas em Donetsk, segundo o governador ucraniano dessa região, Pavlo Kyrylenko. "Dois em Torske, um em Chandrigalove e outro em Razdolne. Outras cinco pessoas ficaram feridas".