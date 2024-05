O Palácio da Zarzuela não explicou os motivos do cancelamento da visita, que ia ser a primeira visita bilateral de Zelensky a Espanha e na qual estava previsto um encontro com o chefe do Governo, Pedro Sánchez, para assinar um acordo de segurança.

Fontes diplomáticas citadas pela Efe salientaram que a viagem do Presidente da Ucrânia se deve à complexa situação que este país atravessa face à ofensiva russa após mais de dois anos de guerra.

Quanto à visita a Portugal, a CNN Portugal avançou com o cancelamento da visita, sendo que ao que o SAPO24 apurou, com o gabinete do Ministério da Defesa e com a presidência da República, não há informação sobre o cancelamento da visita do presidente ucraniano a Portugal.