Também estamos no Instagram! Segue-nos em @vaisgostardisto, página que vamos utilizar para acompanhar o dia a dia do mundo na cultura pop.

Hannah Gadsby - “Nanette”

Neste espetáculo, a comediante australiana tornou-se numa estrela mundial com o seu registo de comédia original. “Nanette” mostra Gadsby a contar a sua experiência de crescer na Tâsmania, na parte rural do seu país, e a contar à sua família que era lésbica, numa comunidade que acreditava que a homossexualidade devia ser um delito criminal.

Já mais velha teve várias experiências no mínimo peculiares desde ser confundida com um homem no supermercado (tendo sido tratada por Sir, “Senhor” em português) a ser ameaçada numa discoteca por um bêbado que achava que ela era um homem a tentar a sorte com a sua namorada.

Além disto, no espaço de uma hora, Hannah Gadsby aproveita também para refletir sobre o movimento #MeToo, ora com humor, explicando o porquê de não gostar de Picasso, ora com a maior seriedade possível deixando que as suas palavras criem uma tensão que até atravessa o próprio ecrã da televisão.

Vê uma das suas piadas em “Nanette” aqui.

Dave Chappelle - “Age of Spin”

É um dos comediantes mais famosos da atualidade. Depois de vários anos em que apostou em espetáculos ao vivo e em que não lançou nada para vermos num ecrã próximo de nós, Chapelle tem sido uma presença regular em conteúdos na Netflix. Chapelle é um mestre a contar histórias e em construir narrativas para incorporar a sua punchline (a verdadeira piada) mesmo na altura certa.

Em “Age of Spin”, o comediante americano constrói o seu espetáculo à volta das quatro vezes em que conheceu o jogador de futebol americano O.J Simpson (com um dos mais populares casos criminais da história), a primeira como adolescente e a última já no auge da sua popularidade. Neste percurso, aproveita para contar várias histórias paralelas e a sua visão como afro-americano de alguns acontecimentos que marcaram a atualidade americana. Umas são piadas para podermos rir, enquanto outras são chamadas de atenção que nos obrigam a olhar para temas controversos de uma forma que talvez não tivéssemos imaginado.

Vê uma das suas piadas em “Age of Spin” aqui.

Jimmy Carr - “Laughing and Joking”

O inglês tem um estilo de comédia diferente daquele a que estamos habituados. Nos seus espetáculos não existem grandes histórias autobiográficas que culminam numa lição engraçada. Nem se pode dizer que haja propriamente um fio condutor. Carr tem essencialmente uma lista de centenas de piadas que em muitos casos são trocadilhos inteligentes com a língua inglesa que ele usa para nos fazer rir e fazer piadas geralmente consigo próprio.

Como aposta sempre numa sucessão de piada atrás de piada, na maior parte dos casos sentimos que chegamos ao fim do seu stand-up sem nos lembrarmos de metade do que disse. Desafio quem quiser e tiver paciência a contar o número de piadas ditas e a listá-las. Será uma tarefa quase impossível, mas ao menos sabemos que tivemos um bom bocado.

Podes ver o espetáculo completo aqui.

Ricky Gervais - “Humanity”

O comediante inglês é mais famoso pela criação de séries como “The Office” e, mais recentemente, “After Life”, bem como pelos seus fantásticos monólogos no início de cada uma das quatro edições dos Globos de Ouro que apresentou. Em “Humanity”, vemos Gervais, no seu tom irónico e sarcástico habitual a tentar desmontar a forma errada como, na sua opinião, algumas pessoas olham para alguns temas, tais como a utilização das redes sociais, a crença em Deus, a decisão de ter um filho ou mesmo algumas críticas dirigidas a si precisamente por piadas ditas numa das edições dos Globos de Ouro.

Pode-se concordar com algumas opiniões e discordar de outras, mas no final é que um palco e um microfone é o suficiente para que Gervais tenha a atenção de toda a gente na sala ou, neste caso, com os olhos no ecrã.

Podes ver um dos melhores momentos do espetáculo aqui.

Bruno Nogueira - "Depois do Medo"

Não podia terminar esta lista sem pelo menos dar uma sugestão portuguesa. Depois de vários anos afastado dos palcos, em 2018, Bruno Nogueira decidiu voltar a fazer uma tour pelo país, que terminou com uma plateia esgotada no Altice Arena, tornando-se no primeiro humorista a fazê-lo em Portugal. Isto tudo um mês antes de a pandemia ter mudado para sempre as nossas vidas.

“Depois do Medo” é a filmagem desse último espetáculo que mostra o humorista no topo da sua forma num espetáculo diversificado com experiências suas que reuniu ao longo dos anos, com um espetáculo musical e ainda com um secção de piadas rápidas iluminadas por apenas uma lâmpada. Atualmente, voltámos a contar com a sua presença diária nas nossas redes sociais através de “Como é que o bicho mexe?”, mas esta é definitivamente a sua obra mais completa.

Podes assistir a “Depois do Medo” aqui.

Créditos Finais

Quem é Amanda Gorman? É uma questão que cada vez mais pessoas (ou menos dependendo da perspetiva) estão a fazer depois de a jovem poeta afro-americana ter recitado um poema seu intitulado “The Hill We Climb”, na inauguração da presidência de Joe Biden. Para teres uma noção, em apenas um dia, a conta de Twitter da poeta passou de 45 mil seguidores para mais de 1 milhão, graças à mensagem dos seus versos na dita cerimónia. Sabe mais neste artigo do SAPO24.

Como fazer memes com o Bernie Sanders? Outros dos grandes momentos da inauguração foi a pose do senador americano Bernie Sanders, que despoletou várias reações online e claro alguns memes. Um herói sem capa criou um site onde, sem grande esforço, se pode colocar o político em qualquer localização disponível no Google Maps, inclusive à porta de tua casa. Nós já andamos a brincar com o site e resultou nisto.

Músicas presidenciais: Joe Biden é o 46º Presidente americano e claro que isso foi razão mais que suficiente para uma playlist do Spotify com… 46 músicas. Ouve aqui.