Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as ‘meias’ de 1966 e 2006.

Nas meias-finais, Marrocos, que acabou com 10, por expulsão de Cheddira (90+3 minutos), defronta na quarta-feira, pelas 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Al Khor, o vencedor do embate entre Inglaterra e França, que se defrontam ainda hoje.

Veja o golo

Portugal só defrontou Marrocos duas vezes, ambas na fase de grupos. No Mundial de 1986, no México, com uma derrota por 3-1, e no Mundial de 2018, na Rússia, com uma vitória por 1-0.

Esta sexta-feira, os vice-campeões mundiais eliminaram o Brasil no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no final do prolongamento, enquanto os argentinos superaram os Países Baixos, por 4-3 nos penáltis, após um 2-2 no final dos 90 minutos.

A final do Mundial2022 está marcada para 18 de dezembro, no Estádio de Lusail.