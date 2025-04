Em Old Trafford, nenhuma equipa conseguiu desatar o primeiro ‘nulo’ entre ambas para o campeonato desde 2020/21, precisamente a última época em que os ‘red devils’ tinham pontuado nos dois confrontos disputados frente aos ‘citizens’ na mesma edição da prova.

Amorim cumpriu a 30.ª partida pelo United, passando a somar 12 vitórias, oito empates e 10 derrotas nas diversas competições, numa tarde em que os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram totalistas pelos anfitriões, tal como Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva completaram os 90 minutos pelos detentores do troféu.

O United marcou passo pela segunda ronda seguida e permanece no 13.º lugar, com 38 pontos, enquanto o City deslizou pela terceira vez nas últimas quatro jornadas e é quinto, com 52, falhando a entrada na zona de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, uma vez que não aproveitou o ‘nulo’ do Chelsea na visita ao ‘vizinho’ londrino Brentford.

Pedro Neto foi lançado na meia hora final pelos ‘blues’, que não triunfam há oito partidas como visitantes e ocupam a quarta posição, com um ponto de avanço sobre os ‘citizens’.

Mesmo sem qualquer êxito caseiro em 2025, o Brentford segue num tranquilo 12.º posto, com 42 pontos, num desafio em que voltou a estar privado de Fábio Carvalho, por lesão.

Ao início da tarde, o Fulham, de Marco Silva, aplicou em casa a segunda derrota ao líder Liverpool (3-2), com golos de Ryan Sessegnon (23 minutos), do nigeriano Alex Iwobi (32) e do brasileiro Rodrigo Muniz (37), num desafio em que os ‘reds’ até se adiantaram pelo argentino Alexis Mac Allister (14) e fecharam o marcador pelo colombiano Luis Díaz (72), ex-avançado do FC Porto, tendo utilizando o avançado português Diogo Jota até aos 67.

O Liverpool voltou a perder quase sete meses depois para o campeonato, no qual levava quatro vitórias seguidas, e mantém-se com 73 pontos, mais 11 face ao Arsenal, segundo colocado, que havia empatado fora com o Everton (1-1), no sábado, no início da jornada.

Vindo de uma derrota fora frente aos ‘gunners’, o Fulham subiu ao oitavo posto, com 48 pontos, a três da zona europeia, beneficiando da derrota do Brighton, nono, na casa do Crystal Palace (2-1), e do empate fora do Bournemouth, 10.º, perante o West Ham (2-2).

Marco Silva replicou o feito do compatriota Nuno Espírito Santo, que tinha sido até hoje o único a derrotar o Liverpool na Premier League esta temporada, ao conduzir a vitória do Nottingham Forest, surpreendente terceiro colocado, em Anfield (0-1), na quarta jornada.

Também em Londres, o Southampton confirmou a despromoção ao segundo escalão, ao perder na visita ao Tottenham (3-1), que juntou um ‘bis’ do galês Brennan Johnson (13 e 42 minutos) ao penálti do francês Mathys Tel (90+6), ascendendo a 14.º, com 37 pontos.

O médio português Mateus Fernandes foi titular a tempo inteiro e ainda diluiu distâncias (90), num tento incapaz de adiar a descida dos ‘saints’, que tinham subido na última época através dos play-offs e estão no 20.º e último lugar, com apenas 10 pontos.

A sete jornadas do final, o Southampton colocou-se a uns já inalcançáveis 22 pontos do Wolverhampton – primeiro clube acima da zona de descida, no 17.º posto, e treinado por Vítor Pereira -, e vai procurar nas próximas semanas evitar o estatuto de pior equipa da história da Premier Largue, pertencente ao Derby County, que só somou 11 em 2007/08.