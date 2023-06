20 cidades, 20 países, 20 jogos: a incrível aventura de Leigh Ellis, o Anthony Bourdain do basquetebol

O Bola ao Ar desta semana internacionalizou-se para um episódio-duplo especial, em que João Dinis e Ricardo Brito Reis recebem Leigh Ellis, um popular comentador/podcaster australiano que vive do outro lado do Atlântico, mais concretamente em Atlanta, nos EUA, e a quem já apelidam de "Anthony Bourdain do basquetebol". A razão? O facto de ter deixado o emprego para viajar por 20 países e jogar na rua com as comunidades locais, numa iniciativa a que apelidou de "20 Cities, 20 Countries, 20 Games".

Até agora, Leigh já "riscou" 13 dos 20 locais a que se propôs visitar e jogar um 'pick-up game' (um jogo informal de rua). Londres (Inglaterra), Paris (França), Kaunas (Lituânia), Istambul (Turquia), Nairobi (Quénia), Zâmbia, Cape Town (África do Sul), Belgrado (Sérvia), Atenas (Grécia), Zagreb (Croácia), Frankfurt (Alemanha), Ljubljana (Eslovénia) e Egito, por exemplo, são alguns dos destinos documentados nas suas redes sociais, que nos últimos tempos tem ajudado a contar a sua história e tem funcionado como um Diário de Bordo.

Depois, claro. Leigh esteve também em Portugal, onde o 'pick-up game' à moda lusitana decorreu durante a tarde do dia 28 de junho, no "campo do Kobe", perto da Calçada de Carriche, em Lisboa.

Quanto ao episódio do podcast, esta é a primeira parte de uma conversa épica com um dos melhores podcasters do mundo, em que os tópicos em discussão foram:

O Draft da NBA;

A Free Agency que aí vem;

O que anda Leigh Ellis a fazer em Lisboa;

E... muito mais!