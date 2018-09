O SAPO 24 faz o rescaldo do dia de eleições do Sporting CP em direto de Alvalade. Miguel Morgado e Tomás Gomes olham para o que aconteceu durante o dia e perspetivam o que aí vem.

A sucessão de Bruno de Carvalho à frente dos destinos do Sporting CP faz-se aqui. Em direto de Alvalade, os jornalistas do SAPO24 Miguel Morgado e Tomás Gomes fazem o rescaldo do dia, em direto no Facebook do SAPO24.

Depois das urnas encerrarem, é hora de contar os votos. Pode continuar a acompanhar todas as incidências do Dia do Leão aqui.